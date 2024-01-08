TESTIMONIO EPISTOLAR DE UN YANQUI QUE SE INMOLÓ EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

El legado de Paul Wendorf, combatiente estadounidense en del Batallón Abraham Lincoln durante la Guerra Civil Española, se preserva en una serie de cartas que ahora han sido dadas a conocer en las páginas de un libro publicado por Salamanca University Press.

Esta obra, titulada "Vida y lucha de otro norteamericano en las trincheras de España", despliega a través de una narrativa íntima y cruda de un voluntario estadounidense, cuyas experiencias y reflexiones se entretejen en el tapiz de un período turbulento de la historia.

Wendorf,nacido en el seno de una familia judía rusa inmigrante en Nueva York el 11 de noviembre de 1911, se sumergió en estudios de historia y economía en la Universidad de Columbia, culminando su formación con honores en 1932.

Su compromiso político lo llevó a unirse al Partido Comunista de Estados Unidos y a involucrarse activamente en la organización sindical y en esfuerzos de asistencia social.

Febrero de 1937 marcó para Paul un punto de inflexión en su vida: se casó con Leona Grossman, alistándose simultáneamente en la Brigada Abraham Lincoln, partiendo hacia España ese mismo mes.

A lo largo de diecinueve meses en España, Wendorf escribió alrededor de 80 cartas, principalmente a su esposa Leona. Estas cartas, conservadas en la Colección ALBA de la Biblioteca Tamiment, no solo revelan la profunda conexión entre Paul y Leona, sino que sirven igualmente como valiosos documentos históricos. Ofrecen una visión directa de las batallas del Jarama, Brunete y Ebro, y destacan la lucha interna de Wendorf entre la desesperanza y su firme compromiso con la causa republicana.

El recorrido de Wendorf por las batallas es crudo y detallado. Llegó al Jarama en febrero de 1937, enfrentándose inmediatamente a un ataque devastador. Posteriormente, vivió en las trincheras y participó en la Batalla de Brunete en julio de 1937. Sus cartas de esta época reflejan una mezcla de determinación y realismo sobre la prolongada naturaleza del conflicto.

En sus escritos, Wendorf articulaba con claridad la tensión entre la esperanza y la realidad brutal de la guerra. Su última carta detalla el cruce del río Ebro, una narración llena de energía, terror y una esperanza tenaz. Describe su participación en combates intensos, su lucha por sobrevivir bajo condiciones extremas, y cómo estas experiencias transformaron su personalidad y la de sus camaradas.

La vida de Wendorf, marcada por el compromiso y la lucha, terminó el 18 de agosto de 1938 en Sierra Pandols. Su historia, inmortalizada a través de sus cartas, ofrece una perspectiva personal y profunda de un conflicto histórico, revelando cómo un individuo puede convertirse en una voz resonante a través del tiempo. Un valioso testimonio epistolar, imprescindible para todos aquellos que deseen acercarse a los tuétanos de un conflicto civil cuya magnitud y envergadura careció de precedentes en la Historia europea