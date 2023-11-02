SOLIDARIDAD SINDICAL DESDE CANARIAS CON LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Alternativa Sindical Obrera Canaria (ASOC) se ha hecho eco de los llamamientos de los sindicatos palestinos y denuncia los intentos de prohibir y silenciar la solidaridad con el pueblo palestino.

La ASOC urge a la comunidad internacional y a los sindicatos a alzar la voz y actuar frente a "las injusticias históricas y persistentes hacia Palestina".

La ASOC se posiciona firmemente en contra de la explotación y la opresión en todas sus formas y reafirma su compromiso con la lucha por la libertad y la dignidad humana.

Este sindicato canario enfatiza la importancia de la unidad internacional entre trabajadores y organizaciones sindicales para combatir la explotación a nivel global. Además, declara su solidaridad con la causa palestina, reconociendo la lucha de este pueblo como una batalla por la liberación de la opresión que ha durado más de siete décadas.

La organización sindical denuncia las acciones del estado de Israel, calificándolas de colonialistas y genocidas, y señala la complicidad de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.

La ASOC hace un llamamiento a no ser equidistantes frente a los crímenes de guerra y las acciones que describen como genocidio por parte de Israel.

En su comunicado, la ASOC exige al Gobierno español adoptar medidas inmediatas, entre ellas reclamar el cese al fuego por parte de Israel, el levantamiento del bloqueo a Gaza, la ruptura de relaciones con Israel, la suspensión de comercio de armas y la imposición de sanciones económicas.

La Alternativa SOC pide que el Gobierno español lidere estas demandas en foros internacionales y trabaje para que se cumplan las resoluciones de la ONU a favor del pueblo palestino.

Por último, la Alternativa Sindical Obrera Canaria llama a la clase trabajadora canaria y a la población en general a adoptar medidas de boicot a productos israelíes y a participar en movilizaciones de solidaridad con Palestina, además de promover declaraciones en los Comités de Empresa a favor de la causa palestina y el cese del conflicto.

