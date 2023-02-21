LA DESCARADA "SOLUCIÓN" DEL MINISTRO PLANAS AL PRECIO DISPARADO DE LOS ALIMENTOS (VÍDEO)

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Mientras los miembros del Gobierno central insisten en afirmar que la inflación en el Estado español se habría contenido hasta el punto de ser de las bajas de la Unión Europea, la cruda realidad continúa golpeando a los millones de familias trabajadoras que cada día tienen que acudir al mercado.

Al mismo tiempo que se encarecen otros servicios básicos, como la electricidad o el transporte, el precio de los alimentos de la cesta de la compra continúa creciendo, sin aparente freno.

Con crecimientos medios de hasta el 15,7%, y aún mayores en algunos productos esenciales, el empobrecimiento de las familias es una realidad que repercute directamente en su propia salud.

Según una reciente encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción, ocho de cada diez familias se han visto obligadas a disminuir, drásticamente, la calidad de su alimentación. Los productos frescos, especialmente el pescado y la carne, comienzan a tener precios prohibitivos para un número creciente de trabajadores, que deben sustituirlos por "comida basura", como los ultraprocesados, o por conservas.

Se trata, obviamente, de una realidad "inasumible" para un gobierno que no tiene la más mínima intención, pese a las declaraciones de su ala "izquierda", de poner topes a los multimillonarios beneficios que están obteniendo, a costa de la salud de sus consumidores, las grandes empresas de la distribución de alimentos.

Durante una entrevista en el programa de TVE La Noche en 24 horas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no solo quiso dejar claro que "la idea de poner un tope al precio de los alimentos le parece totalmente irreal".

Planas, además, se permitió recomendar a las familias trabajadoras la "el mejor instrumento, si no está de acuerdo con los actuales precios de los alimentos: irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un precio inferior".

Una desvergonzada "salida" que recuerda, y no por casualidad, a la respuesta que en su día diera el mismísimo Rodrigo Rato, a quienes se atrevían a cuestionar algunas de las tropelías y saqueos propios del sistema capitalista: "Es el mercado, amigo".