YOTUEL DESVELA QUE TRAS SU AMENAZA A CANARIAS-SEMANAL HABÍA UN "PLAN MAESTRO" PARA DESCUBRIR A LOS "AGENTES DE LA HABANA" (VÍDEO)

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

A través de sus redes sociales, el músico Yotuel Romero ha dado a conocer, finalmente, las "razones ocultas" que le llevaron a amenazar a Canarias-Semanal con interponer una denuncia contra este diario, a través de su supermillonario gabinete de abogados Rivero & Gufvstanson, si no hacía “desaparecer” de la Red las dos publicaciones remitidas a nuestra Redacción, en las que se daba cuenta de su reciente y contradictoria trayectoria político-musical. Asimismo, Yotuel Romero nos exigía incluir una nota "rectificatoria" sobre el contenido de las mismas.



Como si de un espectacular "golpe de efecto" se tratara, ufano Romero ha confesado ahora, públicamente, en su cuenta de Facebook, que su iniciativa no tendría nada que ver con un intento de vulnerar la libertad de expresión y atacar la actividad de los periodistas independientes. Ni tampoco con su deseo de que fueran borrados de la Red todos aquellos testimonios que pudieran poner en evidencia el divorcio existente entre su actual discurso político y su práctica cotidiana.



¡Nada de eso! Según confesó Yotuel "a su público" en Facebook, en realidad, lo que él deseaba con su denuncia a Canarias semanal era poner en marcha "una jugada maestra", mediante la cual pudiera poner al descubierto que este diario no era más que un mero peón al servicio del "Régimen dictatorial cubano".

O sea, y hablando en plata. Según cuenta el propio Yotuel en su cuenta de Facebook, su hábil estratagema de altos vuelos formaba parte de un "plan magistral", a traves del cual el "cantante-estratega" se proponía dejar con "el culo al aire" a todos aquellos digitales que se dedican a trabajar al servicio de la "dictadura cubana".

Los complicados entresijos de su operación los narraba el propio Yotuel con la magistralidad propia de un "gran estratega" político, en su cuenta de Facebook:



"Quería saber que periódicos españoles trabajan para la #dictaduracubana . Pues le dije a mis abogados ??demandamos y el periódico que mande la información a Cuba y esta página del régimen #cubadebate lo cubra ??BINGO ???????? MUY FACIL. ???" (Yotuel dixit).

"Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Cubadebate ???????????? estrategia ganada". (Yotuel dixit).

Muy probablemente, el avispado "disidente-músico" Yotuel Romero para llevar a cabo su sofisticado plan se hizo a sí mismo esta clarividente conjetura:

"Envío una amenaza legal a un medio español, si el medio responde a la amenaza y los "castristas" lo replican, el medio está pagado por los "castristas"... ¡Blanco y en botella!

Justo es reconocer que, pese a no pasar de ser una nota casi telegráfica, la sapiencia maquiavélica mostrada en ella por Yotuel ya la hubieran deseado para sí el conocido geopolítico estadounidense Zbigniew Brzezinski, o el mismísimo y legendario general y filósofo chino Sun Tsu, genial autor de “El arte de la guerra”.

Sin embargo, lo que no termina por aclarar este Sun Tsu caribeño de tres al cuarto, es si ya se da por satisfecho con su espectacular "triunfo estratégico" o si, finalmente, tirará de su ya abultada fortuna para continuar denunciando a un medio de comunicación independiente como Canarias-semanal.

Para resolver esta intrincada incógnita habrá que esperar y estar atentos a las próximas entregas en Facebook del “estratega político-militar” o, en su defecto, seguir las publicaciones de la gusanera de Miami, que no tardaron en reproducir las declaraciones del músico con titulares como

"Yotuel denuncia a periódico canario por complicidad con régimen cubano"

o "Yotuel Romero responde a publicación de Cubadebate en la que lo acusa de demandar a un periódico español".

En Canarias, este Archipiélago subtropical perdido en el Atlántico, para calificar las memeces que se le ocurren a Romero utilizaríamos una expresión que muy pocos ajenos a estas Islas lograrían comprender, pero cuyo significado, dadas las insólitas características del personaje que nos ocupa, la gran mayoría de los lectores podrán intuir con toda seguridad:

¡¡ Menudo totorota ha resultado

ser el tal Yotuel !!

Postdata: Demostrando que no ibamos nada desencaminados en nuestra caracterización del personaje, Yotuel Romero tardó menos de 24 horas en eliminar, o dejar como "privada", la brillante publicación en la que desvelaba su "sofisticada" maniobra de "contrainteligencia político-militar".

VIDEO: EL SURREALISTA "PLAN MAESTRO" DE YOTUEL ROMERO CONTRA CANARIAS SEMANAL, VISTO POR EL DIGITAL "CUBA INFORMACION"