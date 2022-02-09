BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS POR LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS OCUPAS EN ESPAÑA

Por ELOY CUADRA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Apuntar un dato antes de empezar que viene a desmontar todo el discurso de criminalización de la ocupación de vivienda: más del 90% de las ocupaciones actuales en España corresponden a personas que no son ni mafias ni delincuentes, son solo familias, la mayoría con hijos, que buscan un lugar donde vivir en una casa vacía de un banco o en una casa que no pudieron continuar pagando. Dicho esto veamos ahora a quién beneficia y a quién perjudica la aporofobia reinante que pone a la ocupación como lo peor de lo peor y el gran problema de España.

I.- Los primeros beneficiados, las empresas de desocupación de vivienda que están proliferando en todo el país, la mayoría conformadas por hombres corpulentos con tendencia a la violencia que basan su éxito en la intimidación física y no son ni psicólogos, ni abogados, ni mujeres, ni nada que indique que quieren mediar pacíficamente..

II.- Los segundos beneficiados, los partidos de derecha y ultraderecha (PP y VOX) que ven cómo esta criminalización favorece electoral y mediáticamente su discurso siempre del lado de los poderosos y contrario a la justicia social, con su falacia habitual de que quien no trabaja o no tienen casa en España es porque es un vago.



III.- Los terceros beneficiados, todos los gobiernos actuales sean del color que sean, incluidos PSOE, Unidas-Podemos y todos los supuestamente progresistas, que con su silencio ante esta criminalización del pobre (aporofobia) consiguen que el problema de la vivienda no se asocie a la falta real de vivienda por culpa de una gestión nefasta y cobarde de nuestras administraciones, centrándose en el problema que tienen los propietarios que no pueden echar a los ocupas. Es sencillo: cuando media España está en contra de los ocupas están echando a pelear a unos pobres contra otros pobres desviando el foco de los verdaderos culpables de la crisis actual, que no son otros más que ellos, la clase política y sus socios de las grandes corporaciones.



IV.- Los cuartos beneficiados son los fondos buitres, los bancos y otros grandes tenedores de viviendas, que ven cómo con esta campaña mediática contra la ocupación tienen mucho más fácil mantener sus viviendas vacías para seguir especulando con ellas buscando el lucro, y es mucho más difícil implantar leyes que busquen la expropiación temporal de viviendas vacías a grandes tenedores y otros supuestos parecidos en favor del derecho a la vivienda (nada de esto hay en la inutil Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno).



V.- Otras beneficiadas indirectas son las empresas de alquiler vacacional que ven cómo con ellas no va la cosa, el problema son los ocupas no los beneficios sin control y apenas fiscalidad que estas empresas se están llevando y la mucha vivienda que están restando al mercado del alquiler de larga temporada.

VI.- También beneficiadas son las empresas de vigilancia, alarmas y seguridad privada, últimamente en auge gracias a esta criminalización aporofóbica de los ocupas. Basta con ver cualquier anuncios de estas empresas, todas se publicitan invitando a la gente a que pongan alarmas en sus casas para que no se las ocupen, nada de que les vayan a robar u otros delitos por el estilo.

VII.- Por último no podemos olvidarlos, se benefician también la mayoría de medios de comunicación de este país, claramente conservadores y propiedad de grandes corporaciones y fondos buitre, que ven cómo su discurso ultraliberal triunfa en España.

En el lado de los perjudicados, todos los españoles, o cómo mínimo una amplia mayoría, descontados los españoles que tienen el poder político y el económico y todos aquellos de clase alta que tienen suficiente dinero y propiedades como para que no les falte en un futuro más o menos largo, a ellos y a sus descendientes.

Descontados este pequeño grupo nos perjudicamos todos los demás, incluídos la mayoría de españoles de a pie que claman contra los ocupas sin ser ricos o muy ricos, pensando que están a salvo del problema de la vivienda porque ahora tienen casa. Es posible que ahora tengan casa pero... ¿y sus hijos? ¿qué futuro les espera con esta política de vivienda tan nefasta con los sueldos y los precios de la vivienda que tenemos en España? Y así llegamos al final y a los principales perjudicados de esta locura aporofóbica, los jóvenes y las futuras generaciones, a los que les estamos negando el futuro, y las familias que actualmente sufren de la falta de vivienda, especialmente en lugares como Canarias, con los peores indicadores sociales en todos los índices y la vivienda más cara, que sufren y malviven en condiciones muy malas, incluídos muchos niños, y aún tienen que ver cómo son insultados, perseguidos y criminalizados continuamente.

Y esto es lo que hay en España con el gran problema de la vivienda, es lo que pasa cuando se vive en un país de larga tradición franquista donde la mayoría aún llevan a un dictadorcillo conservador dentro. Si no me creen dense una vuelta por Europa, gobiernos tan conservadores como los de España y mucho más que no tienen estos debates y mucho menos estos problemas de vivienda, porque aunque tengan gobiernos de derechas, allí la democracia arraigó bastante más y la gente no es tonta, no se pegan tiros en el pie, y entienden que si no hay vivienda la sociedad se rompe y no hay futuro tampoco. Es todo por esta vez, ya pueden seguir con la fiesta.