La primera a la izquierda

Lunes, 26 de Enero de 2026

Actualizada

Domingo, 25 de Enero de 2026 a las 23:58:13 horas

| 735
Martes, 28 de Diciembre de 2021 Tiempo de lectura:

NICOLÁS MADURO: "LA ADMINISTRACIÓN TRUMP NOS OFRECIÓ A MI ESPOSA Y A MÍ UN "EXILIO DORADO" SI YO ME AVENÍA A TRAICIONAR A MI PAÍS"

Revelaciones hasta ahora inéditas del primer mandatario venezolano en relación con las injerencias norteamericanas en su país

En una entrevista realizada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por la la Red Informativa Satelital Panarabe "Al Mayadeen", el primer mandatario de ese país caribeño analizó las distintas vicisitudes por las que se ha visto obligada a transitar Venezuela en el curso de los últimos tres años. En el fragmento de la misma que les ofrecemos, se recogen de forma inédita los intentos de soborno por parte del gobierno de los Estados Unidos, para hacer desaparecer al gobierno bolivariano y a su mandatario del escenario político tanto de Venezuela, como de la propia América Latina.

   

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

 

     Hace tan sólo unos días el presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue entrevistado por la Red Informativa Satelital . En el curso de esta extensa entrevista, el primer mandatario venezolano  describio las diferentes "operaciones"  que la  Administración  Trump puso en marcha, para  derrocar al gobierno legítimo del país, aludiendo tanto a las maniobras dirigidas a bloquear a la economía venezolana, como a diferentes  incursiones armadas  con propósitos homicidas, que tuvieron lugar en el curso de estos tres últimos años.

 

    Sin enbargo, un aspecto hasta ahora desconocido por la opinió unn publica sobre  la variedad  del abanico de esas  injerencias, las dio a conocer por primera vez el presidente venezolano en esta entrevista cuando se refirió a cómo un siniestro personaje llamado Elliott Abrams,  jefe de la llamada "Oficina de la Transicion" para Venezuela, pretendió presionar a su esposa para que se divorciara de él, concediéndole a cambio cuanto se le antojase, tanto ella como toda su familia, en el país  de su elección. Pero Abrams, según narra el presidente Maduro, se atrevió a ir aún más allá. Trató de sobornar igualmente al propio Maduro con un "exilio dorado" en cualquier parte del mundo a cambio de que se prestara a traicionar  a su país. Vea el fragmento de la entrevista.

 

VÍDEO:

 

Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder