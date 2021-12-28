NICOLÁS MADURO: "LA ADMINISTRACIÓN TRUMP NOS OFRECIÓ A MI ESPOSA Y A MÍ UN "EXILIO DORADO" SI YO ME AVENÍA A TRAICIONAR A MI PAÍS"

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

Hace tan sólo unos días el presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue entrevistado por la Red Informativa Satelital . En el curso de esta extensa entrevista, el primer mandatario venezolano describio las diferentes "operaciones" que la Administración Trump puso en marcha, para derrocar al gobierno legítimo del país, aludiendo tanto a las maniobras dirigidas a bloquear a la economía venezolana, como a diferentes incursiones armadas con propósitos homicidas, que tuvieron lugar en el curso de estos tres últimos años.

Sin enbargo, un aspecto hasta ahora desconocido por la opinió unn publica sobre la variedad del abanico de esas injerencias, las dio a conocer por primera vez el presidente venezolano en esta entrevista cuando se refirió a cómo un siniestro personaje llamado Elliott Abrams, jefe de la llamada "Oficina de la Transicion" para Venezuela, pretendió presionar a su esposa para que se divorciara de él, concediéndole a cambio cuanto se le antojase, tanto ella como toda su familia, en el país de su elección. Pero Abrams, según narra el presidente Maduro, se atrevió a ir aún más allá. Trató de sobornar igualmente al propio Maduro con un "exilio dorado" en cualquier parte del mundo a cambio de que se prestara a traicionar a su país. Vea el fragmento de la entrevista.

VÍDEO: