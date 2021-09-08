ENTREVISTA: LA ECONOMISTA MIREN ETXEZARRETA DENUNCIA LA "TRAMPA DE LAS PENSIONES" URDIDA ENTRE GOBIERNO Y SINDICATOS

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

Para la conocida economista vasca Miren Etxezarreta, doctorada en la London School of Economics, en el Reino Unido y en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue entrevistada por el digital Baladre. De la referida entrevista, que versó fundamentalmente sobre los acuerdos firmados recientemente entre el Gobierno de Coalición, la Patronal y los sindicatos sobre las pensiones, hemos extraído los párrafos que pudieran resultar de mayor interés para nuestros lectores.

En opinión de Miren Etxezarreta, el Acuerdo suscrito el pasado 1 de julio,

"es simplemente una vuelta de tuerca en el proceso de privatización de las pensiones, que fue iniciado hace ya mucho tiempo".

Se trata, según Etxezarreta, de un acuerdo más entre los que ya concertados a lo largo los últimos años e, incluso, décadas.

Lo que ha ocurrido realmente en esta ocasión es que con el llamado Gobierno más "progresista de la historia" no fueron pocos los que alimentaron algunas expectativas optimistas. Pero según la economista, "la línea directiva de todas estas medidas es la misma de siempre". Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que los negociadores -Gobierno. Patronal y Sindicatos - no han tenido rubor al exhibir

"algunos “caramelos” , como los que se dan a los niños para engañarles y que acepten cualquier cosa . No sé si, en parte, lo han hecho para que lo acepten los sindicatos, y lo aprueben. Creo que los sindicatos están jugando un papel muy, muy, muy peligroso".

Tal peligrosidad estriba, según Etxezarreta, en que los sindicatos

"van a aceptar algo que no supone prácticamente ninguna ventaja. Sin embargo, van a firmar elementos que suponen graves desventajas para los pensionistas".



"Por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación. Ahora lo están vendiendo como "voluntario". Pero ¿será realmente voluntario? Van a ofrecer un bono a los que sigan trabajando. A mi me parece que eso es gravísimo, porque va a suponer la división del movimiento. Puede haber pensionistas que necesiten o quieran seguir trabajando, y otros que no. Entonces, la reivindicación muy importante, que ha sido siempre la de mantener la edad de jubilación. Esta queda destruida. Ese sería un punto que me parece muy serio".

Miren Etxezarreta parece estar convencida, además, de que ello que supondrá un duro deterioro para las jubilaciones anticipadas:



"Muchísima gente se hubiera quedado en la calle, sino hubiera tenido una jubilación anticipada. La mayor parte de la gente que opta por una jubilación anticipada es porque le cierran la empresa donde trabaja, les echan o por un convenio quedan de acuerdo con esas jubilaciones. Ahora resulta que va a ser mucho más duro para el pensionista. No va a haber jubilación anticipada….

Esta mañana La Caixa ha anunciado que va a jubilar a la gente con 52 años. Supongo que durante unos años pagará La Caixa, pero, de todas formas no deja de ser una jubilación anticipada, que va a suponer probablemente, unas pensiones de jubilación peores al cabo de unos años. ¿Para quién? Para los pensionistas, no para La Caixa".

Pero la repercusiones que tendrá el acuerdo entre el Ejecutivo de la Coalición y los Sindicatos irá aún más lejos con la elevación de hasta 35 años del periodo de cálculo de las pensiones.

"Eso es lo que esperan abordar en la segunda parte. En la primera, harán todo lo que hemos comentado, lo que firmaron el 1 de julio. Y se espera que en el año 2022 se haga todo lo demás. Entre ello estará lo del paso de 25 a 35 años el periodo para calcular las pensiones. Es decir, son vueltas de tuerca para que cada vez las pensiones públicas sean menores… La realidad es que la subida del IPC en una pensión de 600 euros o por debajo del SMI, no mejoraría las cuentas de los pensionistas, porque es muy baja".





En opinión de esta acreditada economista, el objetivo de esta operación tuvo sus inicios hace hace ya algunas décadas:

"El objetivo fundamental de toda esta operación, que empezó en 1973, en Chile, con el dictador Pinochet. La operación consiste en ir disminuyendo las pensiones públicas hasta que todos aquellos trabajadores que tengan un poquito de dinero entren en una pensión privada. El objetivo final es potenciar las pensiones privadas, que es lo que le interesa al capital financiero global. Ese es el contexto fundamental de todas las "crisis de las pensiones" .

A la pregunta sobre cuál es la razón por la que tanto el Ejecutivo "progresista" como la Patronal y los Sindicatos, han escogido el "modelo" establecido en Euskadi, Etxezarreta puntualiza.

"Están encantados con el "modelo de Euskadi". Está marcando el modelo que quieren aplicar. Ese es el modelo. Es decir, que todos los trabajadores, una parte de dinero de la empresa, que ya se compensará con la subida salario menor, y otra parte, con el salario de los propios trabajadores, que hagan pensiones privadas. Hay una pregunta resulta evidente.. Si eso lo hacen con las pensiones privadas, ¿por qué no han hecho eso mismo con las pensiones públicas?



Es decir, ¿porqué ese dinero tiene que estar gestionado por los entes privados, los bancos privados y las compañías de seguro, en lugar de haber hecho lo mismo gestionado por el sector público? Porque después de todas las crisis que hemos pasado, no podrán decir que el sector público es menos eficiente que el sector privado".



Según la economista se trata de un modelo íntegramente neoliberal y absolutamente privatizado. Está convencida de que la responsabilidad que contraen los Sindicatos si aceptan esa fórmula es tremenda…

"Lo digo abiertamente: que son cómplices de la privatización de las pensiones. No tengo ningún escrúpulo en decir lo que es verdad.

Y es que, en opinión de Miren

"El sistema privado es un desastre. Los capitales del sistema privado en la Bolsa, es lo más arriesgado que hay, sobre todo, para la gente modesta. La gente que tiene un fondo de pensiones privado desde hace diez años, cada año vale menos el capital , además de ser enormemente arriesgado. La gente que tiene un fondo de pensiones privado cada día vale menos su pensión. Anualmente los bancos cobran el 1,5% de comisión por manejar tu dinero. Con ese 1,5% de comisión, necesitarías por lo menos 30 años para una pensión.

Frente a este obscuro panorama, ¿cuál es la alternativa?

"La lucha social, la reivindicación, no hay otra. Tal y como se encuentran actualmente los Partidos políticos, no hay ninguno de ellos que disponga del programa y la fuerza suficiente para decir que ahora vamos a hacer tal cosa. Fijémonos que en los impuestos a las multinacionales, están los propios Gobiernos que dicen lo que hay que hacer. Son los gobiernos de los países más ricos del mundo, pero no la reivindicación popular".