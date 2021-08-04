EL POLISARIO RECLAMA A ESPAÑA QUE INTERVENGA PARA PARAR LA REPRESIÓN MARROQUÍ CONTRA LOS SAHARAUIS

Contramutis.-

El Frente Polisario ha pedido al Gobierno de España que intervenga urgentemente para exigir a Marruecos que cese inmediatamente la represión contra la población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y se garantice su protección.

Es la segunda vez en este año que el Frente Polisario se dirige al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe ante Marruecos; la anterior fue en febrero para denunciar la brutal represión del régimen marroquí contra los civiles saharauis, a raíz de la vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, el 13 de noviembre de 2020.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, se ha dirigido al recién nombrado director General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Alberto José Ucelay Urech, al que ha informado de la “brutal ola de represión” que las autoridades marroquíes ejercen contra la población civil saharaui, informa la agencia saharaui SPS.

El representante saharaui pide al Gobierno de España que exija a Marruecos “el cese inmediato de esta violencia y que se garantice la protección de la población saharaui y el respeto del Derecho Internacional Humanitario”.

“El régimen marroquí está aprovechando la situación de guerra en el Sáhara Occidental y el cierre de fronteras debido a la pandemia para cebarse contra los civiles saharauis de las zonas ocupadas del Sahara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización y cuya potencia administradora sigue siendo España”, señala el máximo representa saharaui en España.

Abdulah Arabi ha recalcado que “España debe comprometerse firmemente para acabar con el largo e inhumano sufrimiento del pueblo saharaui y responder así a las reivindicaciones de la sociedad española,profundamente comprometida con la lucha del pueblo saharaui”.

El llamamiento del responsable saharaui se produce en momentos críticos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, marcado por una campaña de represión y asedio contra activistas, periodistas y presos políticos saharauis, informa SPS. Las organizaciones Amnistía Internacional, Human Right Watch y Frontline Defenders, entre otros, ha urgido a la comunidad internacional a intervenir en el territorio y ampliar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que pueda velar por los DDHH en el territorio en vías de descolonización.

El delegado del Polisario asegura al director General para el Magreb que “la existencia en el norte de África de un Estado Saharaui libre e independiente, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), supondría una garantía de estabilidad y cooperación económica, actuando como dique de contención frente a los fenómenos que actualmente azotan tanto a España como al resto de Europa, debido a la ausencia de una política concreta y eficaz de buena vecindad y reciprocidad mutua”.