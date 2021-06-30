EL PARO JUVENIL EN CANARIAS DUPLICA LA MEDIA ESTATAL Y CUADRIPLICA LA MEDIA EUROPEA

La última Encuesta de Población Activa en las comunidades autónomas revela estas cifras alarmantes con respecto al paro juvenil en el Archipiélago. El 61,4 % de la población activa menor de 25 años en el archipiélago se encuentra en situación de desempleo.

Una cifra dos veces más elevada que la media Estatal y cuatro veces superior a la media europea.

Las cifras se han duplicado con respecto a las registradas en 2019 en el caso de los hombres menores de 25 años y se han incrementado casi un 15 % durante este mismo período en el caso de las mujeres.

En datos generales, el archipiélago no solo ocupa una pésima posición con respecto al paro juvenil en el conjunto del Estado, también es la región peor posicionada en el conjunto de continente.

España es ya uno de los países europeos que peores tasas de paro juvenil registra: un 39,5 % frente a países como Alemania, con apenas un 6 % de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años.

Solo la región de Grecia central y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla reflejan peores cifras.