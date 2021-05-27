La primera a la izquierda

Miércoles, 21 de Enero de 2026

Actualizada

Miércoles, 21 de Enero de 2026 a las 05:39:57 horas

| 5453
Jueves, 27 de Mayo de 2021 Tiempo de lectura:

"NUESTRAS PENSIONES SE HAN ENTREGADO COMO GARANTÍA DE LOS FONDOS DE LA UE, QUE RECIBIRÁN LAS GRANDES EMPRESAS" (VÍDEO)

Entrevista a Eduardo Luque, ex analista financiero, periodista y miembro de COESPE

 

   Los llamados "Fondos Europeos para la Recuperación" han sido presentados a la población como "el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea,  en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus". El Gobierno español y los medios corporativos sostienen, igualmente, que la UE otorgará esta  "ayuda" multimillonaria sin pedir nada a cambio.

 

   Eduardo Luque, ex analista financiero, periodista y miembro de COESPE, desmonta este discurso oficial reproducido por todos los medios oficiales.

 

 

 

ALGUNOS TITULARES DE LA ENTREVISTA:

 

"LAS GRANDES FUERZAS ECONÓMICAS ESTÁN EMPEÑADAS EN IMPONER ESTE PROYECTO, PORQUE VA UNIDO A UN   A CAMBIO ECONÓMICO QUE PROFUNDIZARÁ LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

 

"LOS FONDOS EUROPEOS LOS VAN A RECIBIR LOS BANCOS Y GRANDES INDUSTRIAS COMO LA AUTOMOVILÍSTICA"

 

"NO ES NINGUNA CASUALIDAD QUE ESTÁS "AYUDAS" NO PASEN POR NINGÚN PARLAMENTO Y SE ESTÉN TRAMITANDO CON UN TOTAL SECRETISMO"

 

"LA PANDEMIA HA PROVOCADO UNA ACELERACIÓN DE UN PROCESO DE CAMBIO ECONÓMICO EN EL CAPITALISMO QUE YA ESTABA EN MARCHA"

 

 

VÍDEO:

 

 

Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder