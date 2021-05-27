"NUESTRAS PENSIONES SE HAN ENTREGADO COMO GARANTÍA DE LOS FONDOS DE LA UE, QUE RECIBIRÁN LAS GRANDES EMPRESAS" (VÍDEO)
Entrevista a Eduardo Luque, ex analista financiero, periodista y miembro de COESPE
Los llamados "Fondos Europeos para la Recuperación" han sido presentados a la población como "el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus". El Gobierno español y los medios corporativos sostienen, igualmente, que la UE otorgará esta "ayuda" multimillonaria sin pedir nada a cambio.
Eduardo Luque, ex analista financiero, periodista y miembro de COESPE, desmonta este discurso oficial reproducido por todos los medios oficiales.
ALGUNOS TITULARES DE LA ENTREVISTA:
"LAS GRANDES FUERZAS ECONÓMICAS ESTÁN EMPEÑADAS EN IMPONER ESTE PROYECTO, PORQUE VA UNIDO A UN A CAMBIO ECONÓMICO QUE PROFUNDIZARÁ LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS"
"LOS FONDOS EUROPEOS LOS VAN A RECIBIR LOS BANCOS Y GRANDES INDUSTRIAS COMO LA AUTOMOVILÍSTICA"
"NO ES NINGUNA CASUALIDAD QUE ESTÁS "AYUDAS" NO PASEN POR NINGÚN PARLAMENTO Y SE ESTÉN TRAMITANDO CON UN TOTAL SECRETISMO"
"LA PANDEMIA HA PROVOCADO UNA ACELERACIÓN DE UN PROCESO DE CAMBIO ECONÓMICO EN EL CAPITALISMO QUE YA ESTABA EN MARCHA"
VÍDEO:
Los llamados "Fondos Europeos para la Recuperación" han sido presentados a la población como "el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus". El Gobierno español y los medios corporativos sostienen, igualmente, que la UE otorgará esta "ayuda" multimillonaria sin pedir nada a cambio.
Eduardo Luque, ex analista financiero, periodista y miembro de COESPE, desmonta este discurso oficial reproducido por todos los medios oficiales.
ALGUNOS TITULARES DE LA ENTREVISTA:
"LAS GRANDES FUERZAS ECONÓMICAS ESTÁN EMPEÑADAS EN IMPONER ESTE PROYECTO, PORQUE VA UNIDO A UN A CAMBIO ECONÓMICO QUE PROFUNDIZARÁ LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS"
"LOS FONDOS EUROPEOS LOS VAN A RECIBIR LOS BANCOS Y GRANDES INDUSTRIAS COMO LA AUTOMOVILÍSTICA"
"NO ES NINGUNA CASUALIDAD QUE ESTÁS "AYUDAS" NO PASEN POR NINGÚN PARLAMENTO Y SE ESTÉN TRAMITANDO CON UN TOTAL SECRETISMO"
"LA PANDEMIA HA PROVOCADO UNA ACELERACIÓN DE UN PROCESO DE CAMBIO ECONÓMICO EN EL CAPITALISMO QUE YA ESTABA EN MARCHA"
VÍDEO:
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216