¿ALGUIEN VIO ALGUNA VEZ UN CONTRATO INDEFINIDO EN CANARIAS?
Casi el 90% de los nuevos contratos firmados son temporales
El número de parados registrados en Canarias en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 3.327 personas en febrero, hasta situarse en 207.837 desempleados (...).
Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El sindicato UGT Canarias, ha "denunciado que la temporalidad se mantiene como la forma de contratación predominante en el Archipiélago2.
De acuerdo a los datos de que dispone esta organización sindical, de los 60.755 nuevos contratos firmados en los dos primeros meses del año 53.288 son temporales, lo que supone un porcentaje del 87,71%.
En lo que respecta al número de contrataciones, durante el mes de febrero hay 4.656 contratos menos frente al mes de enero. Si bien es cierto que en términos interanuales, los contratos aumentaron en 2020 en 360.
Las mujeres vuelven a ser las más castigadas por desempleo representado en Canarias el 56% de los parados. De las 207.837 personas paradas en el Archipiélago, 92.072 son hombres frente a las 115.765 mujeres.
