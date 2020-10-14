La primera a la izquierda

VENEZUELA: ASESINAN A GENERAL VENEZOLANO EN UNA EMBOSCADA

No se descarta la hipótesis de asesinato selectivo.

Para nadie es un secreto que entre las operaciones de "cambio de régimen" promovidas por la oposición venezolana en coordinación con actores e instancias políticas internacionales, y con la actual administración estadounidense, se incluye el asesinato político donde cada objetivo tiene una finalidad específica en esta guerra a muerte contra el chavismo (...).

Por JOSÉ MELQUIADES PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-

 

    El atentado con resultado de muerte del lunes pasado 12 de octubre contra el general de brigada venezolano Sergio Negrín Alvarado, cuando se desplazaba por una la autopista del país, parece inscribirse  dentro de la estrategia del “asesinato selectivo” contra altos militares de este país, si se tiene en cuenta que hace solo un mes fue ultimado -en circunstancias similares- el vicealmirante de la FANB, Viberto Quinteiro Pérez, a mano de  un grupo armado.

 

   Las primeras informaciones del atentado las dio a conocer el  periodista venezolano, Javier Mayorca, en su cuenta de Twitter.

 

    Según la breve nota publicada, un número no determinado de  "asaltantes mataron al general de brigada GN,  en una operación tipo comando mientras se dirigía a recibir el mando de la Zona Operativa Integral del estado, Apure".

 

    Así lo confirmó, igualmente, la  Policía Nacional Bolivariana (PNB), añadiendo que junto al alto oficial resultó muerto otro efectivo castrense, no identificado.

 

    No hay que olvidar que entre los principales planes que contempla la oposición venezolana para el logro del cambio de “régimen” se plantean los asesinatos selectivos de líderes de la Revolución Bolivariana como parte la guerra de terror psicológico contra la población.

