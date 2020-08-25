DENUNCIAN EL "VIRUS MILITARISTA" EN CANARIAS

Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los colectivos canarios Alternativa antimilitarista.moc y Acción Directa Noviolenta (ADNV) han reclamado una "desinfección del virus militarista", en tiempos del coronavirus.

Promoviendo el hashtag #quedenseensucasamilitaresypolicias, los dos colectivos pacifistas exponen el siguiente decálogo de reclamaciones.





- LAVAR NUESTROS PRESUPUESTOS DE GASTO MILITAR, en España, es siete veces el de Sanidad, 11 veces el de Educación, 8,7 veces el de Servicios Sociales y promoción social, 46 veces el de vivienda, 33 veces el de cultura. El gasto militar quita recursos para invertir en lo importante, lo que sí nos da seguridad. Por ello es urgente dedicar el dinero de lo público a garantizar, respetar y proteger los derechos y las libertades. Todo lo común para lo común.

- QUEDARSE EN CASA LAS PERSONAS QUE SON PARTE DEL EJÉRCITO ESPAÑOL y aprovechar a reconvertir sus puestos de empleo, para que dejen de contagiar el virus mortal del militarismo, que invade de la lógica violenta a todas las dimensiones de la vida y no permite solucionar los conflictos de la convivencia buscando alternativas noviolentas.

- SUSPENDER TODAS LAS MANIOBRAS MILITARES, no solo en este periodo sino siempre. Son ensayos de guerra o de maquillaje del verdadero papel del ejército, que es defender los intereses de los ricos y reprimir la disidencia de quienes buscan alternativas diferentes.

- INVITAR A LA DESERCIÓN A LOS MILITARES Y POLICÍAS , reconvirtiendo todos estos empleos de ataque a la vida para ponerse al servicio de oficios socialmente útiles y de cuidado de la vida, de las personas y nuestro planeta.

- EMERGENCIAS Y ATENCIONES A LAS PERSONAS DESDE INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y CIVIL, sin militares que laven y busquen legitimar su verdadero papel que es ejercer la violencia para defender intereses del capital.

- APERTURA DE FRONTERAS, las de los territorios y la revisión de otros privilegios que oprimen por cuestiones de clase, sexo, edad, raza, identidades disidentes...Por tanto cierre definitivo de los CIES, apertura de rutas seguras, abolición de las vallas y demás muros terrestres, marítimos y digitales.

- RETIRAR TODO EL DINERO DE LOS BANCOS VINCULADOS AL NEGOCIO DE LAS GUERRAS, para que no se sostenga la financiación de la muerte con nuestro dinero, invirtiendo y compartiendo nuestros dineros en procesos comunitarios y entidades éticas, como Fiare y otras.

- RECONVERTIR LA INDUSTRIA MILITAR Y LA I+D+I MILITAR hacia el objetivo de la sostenibilidad de la vida y a la del planeta en su conjunto.

- ACABAR CON LA VENTA Y COMERCIO DE ARMAS, que busca hacer negocio a costa de hacer crecer la muerte, el dolor, la tortura de millones de personas; con ello cerrar todas las ferias de armas y demás instrumentos esperpénticos que buscan lucrarse con la sangre de las mayorías empobrecidas.

- CRECER EN DESOBEDIENCIA CIVIL, EN APOYO MUTUO, EN CAPACIDAD DE DIÁLOGO, EN JUSTICIA SOCIAL, EN VIDA COMUNITARIA, EN APOYO A LO COMÚN Y A LA GESTIÓN COMUNAL, EN REPARTO DE LA RIQUEZA, PROPIEDADES,PODER , EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN, EN COLECTIVIZAR LOS CUIDADOS... todo aquello que nos hace más humanas y más libres con justicia para todas, pero todas, todas y en PAZ.

Que la violencia y los ejércitos sean del pasado, como una pesadilla para la vida, que es lo que son.

Con este virus también podemos acabar. Hagámoslo posible… tu papel es muy importante.