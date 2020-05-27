"EL GOBIERNO ESPAÑOL ES CÓMPLICE DE MEDIDAS ILEGALES E INMORALES CONTRA VENEZUELA"





PLATAFORMA CANARIAS CON VENEZUELA BOLIVARIANA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Sra. Ministra:





Desde la Plataforma Canarias con Venezuela Bolivariana nos dirigimos a usted para hacer público nuestro desacuerdo en la gestión del gobierno de coalición del Estado español en los acontecimientos de las últimas semanas relacionados con Venezuela.







Los contactos mantenidos por usted, el pasado 20 de Mayo, en nombre del Gobierno de España, con el Secretario de Estado de los EEUU, M. Pompeo, y que han incluido conversaciones para retomar el que ustedes denominan “asunto Venezuela”, resultan muy preocupantes, dada la autocalificación de ese gobierno como defensor de los Derechos humanos por un lado, mientras ofrece refugio en la embajada española en Caracas a terroristas de la talla de Leopoldo López por otro.



"Usted agradece "la donación" que anunció el secretario de Estado de la Administración Trump de 200 millones de dólares a dicha Conferencia. Es un acto de cinismo vergonzoso agradecer al verdugo"





La llamada "Conferencia de Donantes" para los refugiados y migrantes venezolanos, promovida y ampliamente publicitada por su Ministerio, destinará su recaudación a países cuyos gobiernos, como es el de Colombia, insiste reiteradamente en agredir a Venezuela, como es constatable entre muchos otros episodios, en la Operación Gedeón (en la que participó Juan Guaidó y sobre la que su Ministerio no ha emitido ningún tipo de condena), pero sobre todo en la imposición de bloqueos criminales que indiscriminadamente atentan contra la población venezolana. El mismo gobierno Colombiano que impedido el ingreso de medicamentos para combatir la malaria en Venezuela, aduciendo razones políticas.



Sra. González Laya, usted agradece "la donación" que anunció el secretario de Estado de la Administración Trump de 200 millones de dólares a dicha Conferencia. Es un acto de cinismo vergonzoso agradecer al verdugo. Recordamos que su propio Gabinete, antes con Josep Borrell y luego con Ud., afirmó que las "sanciones" norteamericanas atentan contra el pueblo venezolano, y que no las comparten. De hecho, Ud. misma en semanas anteriores afirmó que su Gobierno estaba insistiendo en que se diera un "paréntesis humanitario" en la aplicación de dichas sanciones, en el marco de la atención de la pandemia del Covid-19.





Usted sabe bien que las Medidas Coercitivas Unilaterales, mal llamadas sanciones, son ilegales, ilegítimas, e inmorales. Sin embargo, al calor de esta reunión del 26 de mayo, su silencio ha sido flagrante y convierte a al Gobierno de España en cómplice por omisión de dichas Medidas.





"Sus contactos con Mike Pompeo, para retomar lo que denominan “asunto Venezuela” son muy preocupantes"

Hablan de los migrantes y refugiados, pero omiten cualquier mención al bloqueo, a las medidas coercitivas ilegales, a los intentos de golpe de Estado. ¿Cómo acabar con la situación de crisis que se vive en Venezuela, sin atender sus causas?





Es urgente que el Estado español se despoje de una vez por todas de resabios colonialistas y abandone la posición injerencista.



La ayuda humanitaria no es un negocio. No es una inversión. El presidente de Colombia, Iván Duque, llegó recientemente a "tasar" comparativamente lo que se "invierte" en un refugiado sirio y uno venezolano, para justificar esta vergonzosa "conferencia de donantes".





Sra. Ministra, la situación que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela lleva soportando durante más tiempo del que se le podría exigir a cualquier ciudadanía del planeta, no ha surgido de la nada. Los intereses de las políticas imperialistas llevan demasiado tiempo minando la soberanía de un pueblo a través de injerencias inadmisibles en la política venezolana, golpes de estado orquestados sin ningún disimulo, incursiones criminales a través de conniventes gobiernos vecinos o bloqueos asesinos que condenan al pueblo venezolano a la escasez y la precariedad, pero incapaces de doblegar el espíritu revolucionario del socialismo bolivariano. Y, por otra parte, la comunidad internacional, también lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado. Por todo ello, desde la Plataforma Canarias con Venezuela Bolivariana queremos hacer llegar nuestro mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y pedimos que el gobierno del estado español defina su postura girando instrucciones al embajador de España en Venezuela con el fin de no permitir las maniobras conspirativas de Leopoldo López en contra del gobierno legítimo de Venezuela, como así ha sido denunciado por el Canciller venezolano ante las Naciones Unidas.



"Su gobierno dice ser defensor de los Derechos Humanos, pero ofrece refugio a terroristas de la talla de Leopoldo López"





Modificar la política exterior del estado español para con Venezuela es de vital importancia y en tal sentido, se debería:





1. Exigir el levantamiento de las sanciones económicas,

2. Asumir y reparar el error del reconocimiento a Juan Guaidó,

3. Abandonar la protección a golpistas en nuestros recintos diplomáticos, dejar de financiarlos directa o indirectamente, nunca más darles la razón ni otorgarles espacios en medios de comunicación para difundir discursos de odio,

4. Asumir una postura oficial de España, conforme a los principios que deben guiar la acción de los estados tal y como ordena el derecho internacional.





Sra. Ministra, la dignidad del Gobierno de los pueblos que convivimos en el Estado español, solidarios y comprometidos con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos, se demuestra denunciando las agresiones que estados imperialistas ejercen, ilícitamente, sobre países que no se someten a su dictado. No denunciarlo, implica su complicidad y sumisión a estas injustas imposiciones.





Canarias, 25 de mayo de 2020.

