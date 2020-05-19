"EL GOBIERNO CANARIO PLANEA UNA REORDENACIÓN DEL TERRITORIO AL SERVICIO DE LA ESPECULACIÓN"

Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-





Los soberanistas, que califican la actual ley como "nefasta", reclaman su derogación y "verdaderas garantías ambientales en el planeamiento urbanístico".

"Exigimos - afirman - un territorio sostenible, basado en sus recursos naturales y culturales, como fuente de riqueza" y denunciamos "los intentos de seguir reproduciendo la burbuja inmobiliaria que tanto paro, miseria e injusticia ha generado en la sociedad canaria".

"Nos negamos a renunciar - añaden - a un proyecto de país "cohesionado, unido y solidario", para cuya consecución reclaman "que la legislación, la política territorial y la ordenación insular y autonómica contribuyan a la reducción de la creciente desigualdad entre islas, municipios y ciudadanía".

Para Ahora Canarias, "lo fundamental en estos momentos de crisis sería propiciar un cambio de dirección, favoreciendo un modelo de vida sostenible, eficaz en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global".

En este sentido, recuerdan que "nuestro Archipiélago cuenta con cuatro parques nacionales, siete Reservas de la Biosfera, más del 42% de su territorio protegido, un patrimonio histórico-arqueológico único, con una cultura territorial de más de 2.000 años de antigüedad, casi 20.000 especies vegetales y animales, el 30% de las cuales son exclusivas de las Islas, y un paisaje singular que, de forma continuada, se enfrentan a la especulación y la destrucción".

Reivindicamos también - concluyen - un suelo agrícola protegido, como bien colectivo y fuente básica de nuestra soberanía alimentaria, capaz de generar riqueza y empleo y reducir nuestra actual y casi absoluta dependencia del exterior".