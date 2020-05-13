EL EX REY JUAN CARLOS I VOLVIÓ A RETOMAR LOS TITULARES DE LA PRENSA MUNDIAL

REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

El explícito reconocimiento por parte del gestor de fondos del ex monarca español Juan Carlos I ante la Fiscalía suiza, de que éste le había entregado un maletín conteniendo casi 2 millonesde dólares, ha sido recogido en lugares destacados por parte de los más importantes rotativos de la prensa británica. Según declaró ante la justicia suiza el gestor real, esta importante suma tenía origen en un regalo que le había hecho el rey de Bahrein.

"Curiosamente", sin embargo, mientras que este tema ha sido en el mejor de los casos "susurrado" por los medios de comunicación españoles, sin que apenas fueran seguidos por ningún tipo de comentarios, la noticia está teniendo un amplio eco en la prensa mundial. Ello pone de manifiesto, que el aparato mediático español continúa "protegiendo", con la misma intensidad que lo hiciera en el reciente pasado, al heredero del Régimen de Francisco Franco.

Recogemos en estas notas un apurado resumen de lo que han reflejado los periódicos británicos "The Times" y el "The Telegraph"

El rotativo londinense "The Telegraph" destacó que el monarca español Juan Carlos I está siendo duramente "golpeado por sucesivos escándalos" al descubierto, al ser acusado en esta ocasión de haber portado un abultado maletín que contenía "un regalo" de 1,9 millones de dólares desde Bahrein.

No es la primera vez que el periódico "The Telegraph" trata el tema de las comisiones y sospechas de blanqueo por parte de Juan Carlos I, y de que Felipe VI, su hijo y actual monarca, fuera el era beneficiario de un fondo off-shore de la firma Lucum de su padre.

En esta ocasión el periódico londinense se ha hecho eco del testimonio prestado por el gestor de fondos de Juan Carlos I ante la Fiscalía suiza. Según declaró este, el Rey Emérito - que es así como es denominado por institucionalidad española- le habría entregado en mano un maletín con 1,9 millones de dólares en metálico. Segun el gestor se trataba de "un regalo" del monarca de Bahrein.

El rotativo británico precisa que el periódico español "El País" se había hecho eco de la declaración del gestor Arturo Fasana al fiscal suizo, Yves Bertossa, explicando que depositó este dinero en una cuenta en Ginebra que pertenece a una fundación offshore a nombre de Juan Carlos.



Por su parte, "The Times" puso de relieve en llamativos titulares, que el ex rey de España Juan Carlos recibió un «regalo de 1,9 millones de Bahrein».

"The Times" relata cómo Juan Carlos I había recibido presuntamente en el 2010, mientras era Jefe de Estado, una donación de 1,9 millones de dólares del rey de Bahrein que llevó en billetes dentro de un maletín a Suiza. El periódico enfatiza que el origen de esta importante suma está siendo escrupulosamente investigado por la Fiscalía suiza, ante la sospecha de que pudiera tratarse realmente de comisiones ilegales.

