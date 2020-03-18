FERNANDEZ DÍAZ, EXMINISTRO DEL INTERIOR: "CUESTIONAR LA MONARQUÍA ES MÁS LETAL QUE EL CORONAVIRUS"

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

Este mismo martes, desde una columna de opinión del digital ultraderechista "OK Diario", quien ostentara un dia el cargo nada menos que de ministro del Interior en el gabinete de Mariano Rajoy, el inefable Jorge Fernández Díaz, ha dirigido toda su artillería en contra de aquellos que se están atreviendo estos días a criticar a la Casa Real por las informaciones recogidas por la prensa de todo el mundo, en torno a la investigación abierta por la Fiscalía suiza en contra del ex rey Juan Carlos de Borbón.

En el colmo de su propia cortedad mental, este ex ministro opusdeista estableció un nexo entre esas duras y merecidas críticas que la Monarquía está recibiendo estos días, comparándolas nada menos que con la epidemia del coronavirus. En un artículo de su autoría, titulado "Coronavirus y la Corona", el pintoresco ex ministro derechista escribe entre otras cosas:

“Cuestionar la Monarquía como forma de Estado es más letal para España que el coronavirus… “Estamos ante una auténtica razón de Estado que exige de partidos y dirigentes que estén a su altura... Como las desgracias nunca vienen solas, en medio de esta epidemia conocemos el comunicado de la Casa de S.M. el Rey, que inevitablemente provoca una enorme preocupación…"

Por esa misma razón, asegura este insólito político meapilas

"Los separatistas se frotan las manos debido a algo que no nos sorprende porque sabemos que su objetivo es destruir España y su edificio constitucional, que tiene su piedra angular en la Monarquía Parlamentaria”