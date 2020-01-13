J.C. MONEDERO: "PELEAR CONTRA EL CAPITALISMO ES UNA QUIMERA, NO HAY OTRO MODELO"

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

En la perenne ceremonia de la confusión sobre la que los diferentes aparatos ideológicos del sistema perseveran cada día, para mantener en la alienación a las clases populares, desempeña un papel fundamental la definición de aquello que se pretende identificar como la "izquierda social y política".

Definiendo como "izquierda", o incluso la "izquierda radical", a organizaciones e individuos plenamente integrados en el propio sistema se logra borrar de la conciencia de las mayorías los valores, ideas y proyectos que, en un pasado no tan lejano, fueron capaces de movilizar a millones de personas en la lucha por un mundo en el que no hubiera lugar para la explotación del hombre por el hombre.

Con estas cartas ya marcadas, y un espacio de juego en el que la auténtica disidencia política no tiene cabida, el terreno se encuentra perfectamente abonado para consumar el engaño.

"Juan Carlos Monedero: La izquierda, cuando es inteligente, sabe que pelear contra el modelo actual es una quimera"

Solo en este contexto facilitado por la ausencia de organizaciones revolucionarias con arraigo social puede explicarse la vertiginosa popularización de personajes como el cofundador e ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Monedero, cuya superficialidad intelectual solamente es superada por su poca vergüenza, aún es considerado por no pocos incautos como el "alma más izquierdista" de Podemos. O sea, una suerte de versión bis de Alfonso Guerra en relación con Felipe González. Y ello, a pesar de que ya en su tesis doctoral quedó explicitado su visceral anticomunismo, muy propio de la Guerra Fría, del que tuvo la oportunidad de mamar en la Universidad de la República Federal Alemana. Al posicionamiento político de su tesis agregó en el año 2015, sin más explicación, que el "socialismo en la Unión Soviética resultó ser simplemente "un campo de concentración destinado a los pobres".

Tres años después, el propio Monedero retrataba una vez más sus concepciones socialdemócratas, en una entrevista realizada al actor Willy Toledo, cuya visualización, en el vídeo inserto en esta misma página, recomendamos encarecidamente a nuestros lectores (*).

Pero, para terminar de despejar cualquier duda, el lector interesado no debería dejar de leer la última columna publicada por Juan Carlos Monedero, el pasado sábado 11 de enero, en el órgano de expresión oficioso de Podemos, el digital Público.

Bajo el titular "Tarea urgente: correr el centro hacia la izquierda", Monedero deja meridianamente clara las escasas medidas que, en su opinión, se le pueden pedir al nuevo Ejecutivo conformado por el PSOE y por su propio partido, Podemos .

La gran cuestión consiste, según este sabio de la Ciencia Política, en hacer correr un poquito el "centro político hacia la izquierda". En ese "corrimiento" es posible - asegura Monedero - hacer converger a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. A nuestro juicio, sin embargo, tal convergencia no requiere ningún esfuerzo especial a las partes contratantes. Demagogias aparte, quienes han querido seguir las trayectorias ideológicas y biográficas del triunvirato Iglesias-Errejón-Monedero son plenamente conscientes de que la fraseología seudo revolucionaria con la que se presentaban ante los medios de comunicación, era una pura filfa de vendedores de tónicas de crecepelos baratos.

"El PSOE -nos alerta ahora el lumbreras - le va a poner una vela a Dios y otra al diablo. No puede hacer mucho más. El PSOE es quien es. Pero está bien que así sea. Es un gran avance".

Monedero, obviamente, no dice una sola palabra sobre la manera en la que la obediencia de este gobierno a los dictados neoliberales de la UE - como la llamada "estabilidad presupuestaria" - le impedirán satisfacer las necesidades más básicas de la población.

Sí deja absolutamente claro, sin embargo, su opinión acerca de la posibilidad de superar, siquiera en un futuro no definido, el sistema capitalista. Lean lo que se atreve a decir el maestro, sin ruborizarse:

"La izquierda sabe que el modelo capitalista nos lleva al precipicio. Pero saber esto no sirve de mucho porque no hay modelo alternativo global. La izquierda, cuando es inteligente y recuerda eso de la correlación de fuerzas, sabe que pelear contra el modelo actual es una quimera".

