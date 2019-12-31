EXPERTO DE LA ONU: "LA TORTURA PSICOLÓGICA CONSTANTE HACE QUE PELIGRE LA VIDA DE JULIAN ASSANGE" (VÍDEO)



El relator especial sobre tortura de la ONU, Nils Melzer, ha denunciado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está siendo sometido a torturas psicológicas que representan un peligro para su vida, según comentó en una entrevista a Sonntagsblick.

El experto destacó que se violan sistemáticamente los derechos procesales de Assange, que no puede comunicarse con sus abogados estadounidenses. A ello se une el estrés asociado a una vigilancia constante de 24 horas, que lo ha vuelto «muy vulnerable»

«Acumulativamente, esta práctica profundamente arbitraria conduce a una sobreestimulación nerviosa constante que, según muestra la experiencia, puede provocar un colapso circulatorio, una crisis nerviosa o incluso la muerte. Sin rastro de sangre. Se trata de una tortura blanca», subrayó Melzer.

Según el relator, cuando el pasado mes de marzo visitó a Assange en la cárcel, ya percibió que algunas de sus habilidades cognitivas se habían visto afectadas.





Meltzer asegura haberse puesto en contacto con las autoridades británicas para tratar esta cuestión, pero ella niegan el uso de la tortura.

El pasado 11 de abril, Assange fue detenido por la Policía británica tras permanecer siete años en la Embajada de Ecuador en Londres. La operación tuvo lugar luego de que el Gobierno de Lenín Moreno le retirara la condición de asilado diplomático.

Tras el arresto del activista, Washington anunció una acusación en su contra por presunta conspiración. El pasado 23 de mayo, EE.UU. le imputó 17 nuevos cargos, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, lo que podría valerle una condena de hasta 175 años de prisión.

La audiencia final sobre la extradición de Assange se celebrará en febrero de 2020.

