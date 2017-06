Mariscal Surunov

“ Tremendas y defecantes declaraciones de esta "persona"... destilan un tufo y un odio clasista impresionantes. Lo más doloroso sin duda es que este sujeto haga estas declaraciones en lares canarios, no se puede dar cobijo a ratas de esta especie fascista en una tierra que ya sufrió el azote del fascismo de una forma brutal. No es para tomárselo a broma sin duda, "ideólogos" como este asqueroso tipo son lo que están llevando a Venezuela a una guarimba permanente y deprimente, incineradora de todo tipo de solución dialogada. En Venezuela hay pocos "presos políticos" en la cárcel deberían haber más entre los que debería estar este tiparraco. Hay que apagarles sus guarimbas y deseos golpistas de una vez por todas... hay que hacer limpieza de tanta suciedad en Venezuela si duda alguna. No ofrecemos para colaborar con el gobierno de Maduro. La contrarrevolución no triunfará como lo hizo en la URSS. HURRAA!! „